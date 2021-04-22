Медведев назвал тупиком заявление США о том, что «Россия заплатит цену»

https://static.news.ru/photo/dc4035a8-a40a-11eb-8286-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: scrf.gov.ru

Заявления властей Соединённых Штатов о том, что «Россия заплатит цену», являются тупиковыми. Подобная риторика может завести в положение, из которого нет выхода. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье, подготовленной для РИА Новости.

Также бывший президент отметил, что тактика нового правительства США заключается в следующем: одной рукой Вашингтон сигнализирует о необходимости диалога, а другой увеличивает давление на Москву.

Из этого тоннеля нет выхода. Эта мантра не даст просветления никому, — написал Медведев.

США планомерно проводят политику санкционного давления на Россию. Одним из последних на данный момент решений стали ограничения в отношении российского госдолга, о которых было объявлено 15 апреля. Поводом стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон увидел руку Москвы.

Ранее Медведев заявил, что власти США могут использовать телефон не только для прямой связи с Москвой, но и как возможность для откровенного диалога.