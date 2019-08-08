https://static.news.ru/photo/b49e0dc8-ba13-11e9-8656-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев и Алмазбек Атамбаев Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался о задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Ситуация с задержанием экс-президента Киргизии — это, конечно, внутреннее дело этой страны, — написал политик в Twitter.

Он надеется, что эта ситуация не приведёт к политической или экономической нестабильности в республике.

Ситуация с задержанием экс-президента Киргизии это, конечно, внутреннее дело этой страны. Но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Киргизия наш партнер. Будет очень плохо, если эти события приведут к политической и экономической нестабильности — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) August 8, 2019

Ранее Медведев прибыл в Киргизию, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Встреча пройдёт в Чолпон-Ате. Политики планируют обсудить вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

Как писал News.ru, 8 августа в Киргизии начались столкновения сторонников бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева с силовиками. На данный момент демонстрантов разгоняют сотрудники милиции. Правоохранительные органы применяют светошумовые гранаты. Сторонники Атамбаева пришли к ГКНБ, МВД и Белому дому. На площади Ала-Тоо собрались около 800 человек. Они свистят, кричат и требуют отставки нынешнего президента страны Жээнбекова Сооронбая.