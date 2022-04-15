Медведев прокомментировал слова Урсулы фон дер Ляйен о дефолте

Власти США и Великобритании должны уже признать свою ответственность за разгорающийся общемировой кризис и отказаться от поставок на Украину оружия, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале. Так он отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что скоро Лондон поставит Украине «средства, необходимые ей для обороны, включая бронетехнику».

США и Великобритании давно пора признать ответственность за разгорающийся общемировой кризис в результате их бездумной политики на Украине и перестать снабжать весь киевский зоопарк гранатами. Потому что эффект в результате...