Медведев прокомментировал слова Урсулы фон дер Ляйен о дефолте
Ксения Голуб
Ксения Голуб
18:50, 17 апреля 2022
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал последние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россию ждёт в скором времени дефолт. Он подчеркнул, что эта ситуация обернётся таким же дефолтом для самой Европы.
Европейская тётя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания измождённых людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России. Вот оно что! Вот чего тайно хотелось ночами! Вот в чём глубинная стратегия Евросоюза, сокровенный замысел мазохистов из Брюсселя и их партнёров по играм из-за океана, — сиронизировал Медведев.
По словам зампредседателя Совбеза, кризисная ситуация в России бумерангом ударит и по самому Евросоюзу, вызвав такой же дефолт, как моральный, так и материальный. Медведев подчеркнул, финансовая система ЕС не вполне устойчива, а доверие населения падает. И уже сейчас в странах Евросоюза свои потрясения, которые тяжелее, чем в «приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно».