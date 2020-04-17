Медведев призвал задуматься о прозрачности в вопросах биологического оружия

https://static.news.ru/photo/58d74252-80ab-11ea-a210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что коронавирусная инфекция стала лишним поводом подумать о прозрачности в сфере биологического оружия.

Мне кажется, то, что случилось, — это как раз лишний повод призадуматься о том, что в этой сфере нам необходима большая прозрачность, — заявил Медведев в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что в конвенции по запрету биологического оружия участвует РФ и США, но Вашингтон перестал разрешать проверки на эту тему с определённого периода времени.

Медведев заявил, что вокруг России появляются различные лаборатории: «то там, то здесь — то лаборатория Лугара, то ещё какая-то лаборатория». По его словам, партнёры России заявляют, что работы ведутся для противодействия распространения биологического оружия, для помощи странам, «у которых денег мало».

Мы не знаем, что там внутри, мы не знаем, какие исследования там ведутся. И именно это и создает в конечном счете идеи или, так сказать, продуцирует вот этот сценарий о том, что все это рукотворное, все это искусственное, — заявил Медведев.

Большинство учёных считают, что коронавирус появился в естественных условиях. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что вирус адаптировался к условиям непосредственного взаимодействия с человеком.

NEWS.ru писал, что глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов усомнился в искусственном происхождении коронавируса.

В настоящий момент коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 145 тысяч умерли, 543 тысячи выздоровели.