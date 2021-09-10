Медведев призвал США к сотрудничеству с Россией против терроризма

Москва и Вашингтон должны забыть о своих старых разногласиях и прийти к взаимопониманию для начала общей борьбы с международным терроризмом. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в статье, опубликованной в «Газете.Ru».

Он считает, что представители международных террористических организаций в любой момент могут повторить или организовать даже более страшный теракт, чем был 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Бывший российский лидер видит необходимость в консолидации усилий международного сообщества в борьбе против общего врага.

А значит, необходимо направить усилия всего международного сообщества на борьбу со злом, которое не смогли искоренить США со своими союзниками, — сказал Медведев.

По его словам, особую важность представляет активизация взаимодействия Москвы и Вашингтона в вопросе борьбы с террором.

Ради блага людей правительства разных стран должны забыть о своих разногласиях. Особую важность представляет углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом, — пояснил политик.

Кроме того, Медведев дал оценку итогам операции, которых США достигли в Афганистане. Зампред Совета безопасности рассказал о причинах, которые сделали бессмысленными все усилия Пентагона по наведению порядка в стране. По его мнению, Соединённые Штаты подошли неправильно к самой сути вопроса, пытаясь навязать стране свои ценности. Медведев отметил, что именно это стало причиной полного провала американцев в попытках избавиться от талибов.