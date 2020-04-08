Медведев призвал отказаться от санкций ради победы над коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bf53e0b8-7970-11ea-a031-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях распространения коронавируса международные отношения должны выстраиваться на основе взаимовыручки и без санкций. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, только при такой форме взаимодействия между странами можно победить пандемию.

Медведев напомнил, что в 2010 году России и США удалось договориться о контроле над вооружением и тем самым продемонстрировать всему миру возможность достижения компромисса на любых условиях, сообщает «ПолитЭксперт».

В мире, согласно последним данным, насчитывается 1,4 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 82 тысяч человек, выздоровели свыше 302 тысяч. В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 505 человек, умер 61.

Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Запад отменить санкции в отношении России. По его словам, санкционная политика является ущербной, в трудные времена мир должен объединиться.