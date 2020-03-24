https://static.news.ru/photo/22d81cdc-6dda-11ea-90d9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель «Единой России», бывший премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев призвал губернаторов-единороссов возглавлять региональные отделения партии.

По мнению политика, соединение государственных и партийных возможностей «поможет стране и людям» в российских регионах. Он заявил, что считает совмещение полномочий абсолютно оправданным «в сегодняшней ситуации».

Мы не форсировали раньше эти процессы, и очень часто у нас должность губернатора и должность секретаря регионального отделения были разными, — признал Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений «Единой России».

По информации ТАСС, он призвал реготделения вовлекать глав субъектов РФ в партийную работу.

Как писал NEWS.ru, Медведев, являющийся зампредседателя Совбеза России, предложил «на полную катушку» использовать волонтёров для борьбы с коронавирусом в регионах.