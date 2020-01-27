https://static.news.ru/photo/d0dc7428-4115-11ea-a45f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Единая Россия» поддерживает новый кабмин и будет объективно оценивать его работу и «спрашивать за результаты», заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Он добавил, что однопартийцы несут двойную ответственность за выполнение поставленных в послании президента Федеральному собранию задач.

На нас, на тех, кто работает в «Единой России», ложится двойная ответственность <...> С одной стороны, мы единственная пропрезидентская сила в нашей стране, то есть наша партия поддерживает заявленный президентом курс по всем направлениям, — цитирует политика ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил детали принятия решения об отставке правительства бывшим премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

По словам представителя Кремля, это произошло на фоне новых задач и оценок, высказанных главой государства Владимиром Путиным.

Кабмин, отметил Песков, дал своей отставкой карт-бланш президенту на реализацию задач в сфере национального развития. А для этого необходим кабмин, обладающий максимальной динамикой, гибкостью и эффективностью.

15 января кабинет министров РФ в полном составе ушёл в отставку. На следующий день Госдума согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Медведев объяснил отставку правительства требованием времени. По его словам, настал момент для политического обновления страны.