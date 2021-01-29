Медведев призвал договориться о прозрачных правилах блокировок в соцсетях

https://static.news.ru/photo/63467e52-624a-11eb-99c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев не исключает вероятность того, что его аккаунты в зарубежных социальных сетях могут быть заблокированы. Однако даже под угрозой такой перспективы, по его словам, он не намерен менять содержание публикаций.

Он отметил, что подобная блокировка — палка о двух концах. Кроме того, добавил политик, это своего рода проверка западных интернет-ресурсов.

Они неоднократно такие решения принимали в отношении моих коллег, в отношении меня не принимали. Но есть у нас отдельные граждане, которые периодически что-то там, что им (владельцам западных соцсетей. — NEWS.ru) не нравится, публикуют, они (соцсети — NEWS.ru) в силу своей внутренней корпоративной установки это блокируют, — цитирует Медведева РИА Новости.

Замглавы Совбеза выразил уверенность, что остро назрела необходимость в чётких правилах, которые регулировали бы ограничение пользовательской активности в социальных сетях. Бесконтрольная политика администраций таких интернет-площадок ведёт лишь к нарастанию напряжённости, считает политик. Сейчас в этой сфере, по его мнению, «наблюдаются очень сложные и тревожащие тенденции».

Медведев подчеркнул, что не только россиянам, но и европейским и американским интернет-пользователям совершенно не хочется, «чтобы в какой-то момент их отрезали от социальных сетей по тем или иным политическим причинам, чтобы ими манипулировали представители крупных корпораций». Но тем не менее это происходит, подчеркнул он.

Политик также указал на то, что администрации соцсетей принимают на себя ответственность самостоятельно определять статус пользователей. В ряде случаев, пояснил он, частные страницы политиков, не связанные с общественной деятельностью, верифицируются как официальные аккаунты.

Мой аккаунт <...> замаркирован сейчас как государственный. Притом что вообще-то я там не регистрировался как государственное лицо и он даже не связан с моей прямой деятельностью. Но они так посчитали правильным сделать. Причём они это сделали в отношении стран, с которыми не очень простые отношения. А в отношении собственных политиков они такого не сделали, — заявил Медведев.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что сенаторы намерены разработать штрафные санкции для интернет-компаний за немотивированную блокировку юзеров. По его словам, в Европе к интернет-гигантам относятся довольно жёстко, а штрафы для них составляют миллионы долларов.

Незадолго до этого Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Как писал NEWS.ru, это было связано с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола. Чиновник резко прошёлся по политике США и «англосаксов», обвинив их в том, что те хотели превратить Россию в банановую республику и обзывали «бензоколонкой». Он также назвал американцев «охамевшими». После этого соцсеть заморозила аккаунт российского чиновника на сутки.