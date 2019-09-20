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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что упрощение визового режима между Белоруссией и Евросоюзом не отразится на интеграционных процессах с Россией.

По его словам, решение белорусского лидера Александра Лукашенко о подписании соглашений с Евросоюзом — «внутреннее дело Белоруссии», передаёт ТАСС. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие...