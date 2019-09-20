Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать при принятии решений, касающихся развития городов.
Надо мечтать. Даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра, — сказал Медведев, выступая на форуме «Среда для жизни: города».
Ранее он заявлял, что на развитие городской среды в 2020-2022 годах государство потратит более 400 миллиардов рублей, писал News.ru.
Всероссийский форум о жилье и городской среде проходит ежегодно в разных городах России. Это площадка для профессиональной дискуссии между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды. В 2019-ом местом его проведения стал Великий Новгород.