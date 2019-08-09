https://static.news.ru/photo/b4154f7a-bc65-11e9-8a28-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приехал с визитом в Туркмению.

Здесь он примет участие в I Каспийском экономическом форуме, который проходит в национальной туристической зоне «Аваза», и встретится с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

С лидером Туркменистана Медведев намерен обсудить ряд актуальных вопросов сотрудничества Москвы и Ашхабада. В частности — вопросы взаимодействия в Каспийском регионе.

Ранее News.ru писал, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху через неделю прибудет с визитом на Украину. Об этом сообщила его канцелярия.