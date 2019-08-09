Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приехал с визитом в Туркмению.
Здесь он примет участие в I Каспийском экономическом форуме, который проходит в национальной туристической зоне «Аваза», и встретится с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.
С лидером Туркменистана Медведев намерен обсудить ряд актуальных вопросов сотрудничества Москвы и Ашхабада. В частности — вопросы взаимодействия в Каспийском регионе.
Ранее News.ru писал, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху через неделю прибудет с визитом на Украину. Об этом сообщила его канцелярия.