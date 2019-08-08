https://static.news.ru/photo/9497466c-ba03-11e9-8fd3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: 徐金泉/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Встреча пройдёт в Чолпон-Ате. Политики планируют обсудить вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, они планируют подписать Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Союза, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, 8 августа в Киргизии начались столкновения сторонников бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева с силовиками. На данный момент демонстрантов разгоняют сотрудники милиции. Правоохранительные органы применяют светошумовые гранаты. Сторонники Атамбаева пришли к ГКНБ, МВД и Белому дому. На площади Ала-Тоо собрались около 800 человек. Они свистят, кричат и требуют отставки нынешнего президента страны Жээнбекова Сооронбая.