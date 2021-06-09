Медведев предупредил единороссов о непростой избирательной кампании

https://static.news.ru/photo/e4d36ec4-c930-11eb-a6a4-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предупредил своих однопартийцев о предстоящей непростой избирательной кампании. Об этом политик сообщил на совместном заседании высшего и генерального советов партии, пишет «360».

Впереди у всех непростая избирательная кампания. Но в то же время у нас есть всё для того, чтобы одержать уверенную победу, победу над нашими оппонентами, — сказал Медведев.

Председатель ЕР напомнил, что их партия — это ведущая политическая сила в стране, которая представлена во всех органах законодательной и исполнительной власти.

Ранее известный в Забайкалье врач-гинеколог Марина Мочалова обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть результаты праймериз по Читинскому избирательному округу. Возмущение врача вызвал тот факт, что второе место по округу занял никому не известный в крае человек — некий А. Е. Закондырин, родившийся в Мурманске и живущий в Москве, судьба которого никак не связана в Забайкальем.

По официальным данным, из 336 действующих депутатов Госдумы от партии власти на предварительные испытания решились только 228. Как сообщалось, окончательные итоги праймериз будут подведены в ходе второго этапа партийного съезда — 19 июня. Помимо утверждения списков кандидатов, многие аналитики опять ждут смещения с поста официального лидера партии Дмитрия Медведева, который, к слову, так и не получил партбилет.