Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале предсказал, что Украину ждёт судьба Третьего рейха. Зампред рассудил, что последние 30 лет Украина воспитала ряд поколений в соответствии с идеологией нацистской Германии. Зампред сделал утверждение, что в украинских учебниках истории фигурируют «имена иуд и нацистских прихвостней». При этом в воинских частях Украины воспевается «нацистская идеология» и «фашистская эстетика».

Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистких прихвостней Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине, — высказался Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказался по поводу событий в Буче, назвав их фейками, «вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды» и создаваемыми за большие деньги пиар-агентствами и «фабриками троллей». Об этом он написал в своём Telegram-канале. По его словам, представители нацбатов и теробороны готовы «мимоходом» убить собственных мирных жителей ради расчеловечивания России и её максимального очернения.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что цивилизованный мир вскоре получит свидетельства того, что США продолжают традиции гитлеровской Германии, проводившей бесчеловечные эксперименты над людьми. Россия завершает сбор доказательной базы в отношении американской военно-биологической деятельности на Украине.