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Соединённые Штаты признают нейтральный статус Украины после того, как это сделают страны Евросоюза, считает политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани. В беседе с Lenta.ru он напомнил, что Франция и Германия уже высказали готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

По мнению Грациани, сейчас важно дождаться, чтобы к мнению Франции и Германии присоединились и другие европейские страны, особенно центрально- и западноевропейские. При этом политолог не исключил вероятности того, что позиция...