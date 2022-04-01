Медведев предложил отказаться от продуктов из недружественных стран
Медведев предложил расширить список запрещённых к ввозу продуктов из недружественных стран
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
10:26, 01 апреля 2022
Дмитрий МедведевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил расширить перечень запрещённых к ввозу на территорию России продовольственных товаров из недружественных стран. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Зампред Совбеза уверен, что «разнообразных и вкусных» российских продуктов хватит, чтобы удовлетворить внутренние потребности страны.
Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем, хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить, — заявил Медведев.
Он отметил, что внутренний рынок России в поставках продовольствия является приоритетным. По словам Медведева, государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям.