Медведев предложил министру финансов Франции следить за речью

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра об объявлении экономической войны против России. Медведев в Twitter написал, что европейским чиновникам стоило бы лучше следить за своей речью и помнить, что подобные войны нередко перерастали в настоящие.

Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие, — написал Медведев

Французский министр в эфире радиостанции France Info заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России». Так, по его мнению, при помощи новых санкций можно будет вызвать крушение российской экономики. Как подчеркнул Ле Мэр, санкции ЕС разрушат экономику России, они будут применяться до тех пор, пока Москва не вернётся к «лучшим намерениям» относительно Украины.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что агрессивные действия Евросоюза против России носят ультраконцентрированный характер. Подобные действия присутствовали и ранее, но сейчас «маски сняты», отметил он. Пресс-секретарь также отметил, что пока есть гиперэмоциональная реакция потребителей на рост цен, но это первая реакция.