Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал главе государства Владимиру Путину «немножко отдохнуть» в новогодние праздники.
Об этом он сказал во время традиционной предновогодней встречи президента с министрами. Медведев от имени всего правительства пожелал российскому лидеру «хорошего Нового года» и поблагодарил «за внимание к деятельности правительства».
В конце своей речи премьер-министр пригласил Путина «попить чайку» с членами кабинета министров,
Ранее NEWS.ru писал, что опрос показал, что 16% жителей России планируют работать в новогодние каникулы.
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