https://static.news.ru/photo/4be6b398-270f-11ea-8244-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новость

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал главе государства Владимиру Путину «немножко отдохнуть» в новогодние праздники.

Об этом он сказал во время традиционной предновогодней встречи президента с министрами. Медведев от имени всего правительства пожелал российскому лидеру «хорошего Нового года» и поблагодарил «за внимание к деятельности правительства».

В конце своей речи премьер-министр пригласил Путина «попить чайку» с членами кабинета министров, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что опрос показал, что 16% жителей России планируют работать в новогодние каникулы.