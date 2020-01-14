https://static.news.ru/photo/e5f80bb8-36f9-11ea-901c-fa163e074e61_660.jpg Чон Се Гюн (архивное фото) Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу правительства Южной Кореи Чон Се Гюна с назначением на должность.

О поздравительной телеграмме Медведева сообщает пресс-служба кабмина. Российский премьер в послании напомнил, что Москву и Сеул связывают дружеские и партнёрские отношения, и заявил о готовности к «активной совместной работе по правительственной линии» для дальнейшего развития сотрудничества во всех сферах и областях.

Чон Се Гюн стал 46-м по счёту премьер-министром Южной Кореи, сменив на этом посту Ли Нак Ёна. 14 января в правительственном комплексе в Сеуле прошла торжественная церемония вступления в должность нового главы правительства.

Как ранее передавал NEWS.ru, южнокорейский президент Мун Чжэ Ин похвалил своего американского коллегу Дональда Трампа за поздравление с днём рождения главы КНДР Ким Чен Ына. Письмо Трампа президент Республики Корея назвал «отличной идеей», которая может повысить шансы возобновления переговоров о денуклеаризации.