Медведев пояснил последствия отказа США от гарантий безопасности

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ответ США на предложения России по гарантиям безопасности не стал неожиданностью для Москвы. Поэтому у России уже есть твёрдый план действий, приводит слова политика «Интерфакс».

У нас было определённое ожидание того, что Салливан сегодня привёз в МИД. Поэтому для нас всё это не неожиданно, у нас есть план, и мы будем действовать в соответствии с...