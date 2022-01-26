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Медведев пояснил последствия отказа США от гарантий безопасности

06:26, 27 января 2022
Медведев пояснил последствия отказа США от гарантий безопасности Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ США в предоставлении России гарантий безопасности очень осложнит общую ситуацию. При этом остаются не раскрытыми планы действий Москвы, отметил он в беседе с РИА Новости.

Медведев пояснил, что подобные планы «никогда не раскрываются».

Эти решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий. Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию, — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшие дни обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию с ответом США по гарантиям безопасности. Он также отметил личное участие президента США Джо Байдена при составлении ответа, который вносил правки и утвердил окончательный вариант документа.

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