Медведев пояснил последствия отказа США от гарантий безопасности

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ США в предоставлении России гарантий безопасности очень осложнит общую ситуацию. При этом остаются не раскрытыми планы действий Москвы, отметил он в беседе с РИА Новости.
Медведев
Эти решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий. Естественно, что это очень осложнит общую ситуацию, — подчеркнул зампред Совбеза.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшие дни обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию с ответом США по гарантиям безопасности. Он также отметил личное участие президента США Джо Байдена при составлении ответа, который вносил правки и утвердил окончательный вариант документа.