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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четвёрки». Сначала он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После Путин, Меркель, Макрон и президент Украины Владимир Зеленский проведут переговоры. Сообщалось, что для них отвели 2,5 часа. По завершении встречи четверых состоятся первые переговоры между российским и украинским лидерами....