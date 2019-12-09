Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском краях, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областях и Еврейской автономной области реформа обращения с мусором не начнётся в срок. Глава правительства потребовал объяснений от руководителей регионов.
В ряде субъектов мы видим ситуацию <...>, она плохая или даже может быть критическая, и там система [обращения с твёрдыми бытовыми отходами] не заработает с 1 января. Послушаем, как коллеги (губернаторы) объясняют это всё, — заявил Медведев на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.
Ранее премьер объяснил отставку главы Российского экологического оператора (РЭО). Полномочия Дениса Буцаева были прекращены досрочно, так как решения в компании принимались слишком медленно. Его место занял бывший аудитор Счётной палаты и министр ЖКХ Михаил Мень. РЭО должен отвечать за меры по практической реализации реформы мусорной отрасли.
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