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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к западным партнёрам в шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Он посоветовал им заняться собственными проблемами, а не вводить антироссийские санкции.

Российская экономика давно адаптировалась к любому давлению. Если до сих пор не удалось «порвать ее в клочья», может, стоит направить свой пыл на действительно существенные для человечества проблемы? Например, на борьбу с пандемией коронавируса и стабилизацию мировой экономики, которая вот-вот свалится в рецессию, — заявил экс-премьер.

Он также добавил, что никакие санкции не повлияют на развитие России. По словам Медведева, правительство готово направить все силы на процветание крымского региона.

Крымчане сделали прямой, осознанный выбор в полном соответствии с международным правом. Кто бы что ни говорил. Как бы ни пытались это оспаривать недружественные нашей стране силы за рубежом, — заявил он.

NEWS.ru ранее писал, что в бундестаге призвали снять санкции с РФ на фоне пандемии COVID-2019. С таким заявлением выступил член международного комитета Вальдемар Гердт.