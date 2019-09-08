https://static.news.ru/photo/c78b1b8a-d276-11e9-9a58-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, подводя итоги единого дня голосования, призвал членов региональных отделений партии привести свой лексикон «в соответствие с общепринятыми нормами», чтобы люди их понимали.

В ходе видеоконференции представитель единороссов в Иркутской области, докладывая об успехах партии, упомянул «самодвигов».

«Самовыдвиженцев» — чтобы люди, которые нас смотрят и слышат, понимали ваш профессиональный жаргон, сленг, — поправил его Медведев, посоветовав говорить правильно.

Кроме того, Медведев, заслушав доклад врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о ходе избирательной кампании, пообещал, что встретится с ним, если он одержит победу на выборах.

Ранее заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артём Костырко объявил, что итоговая явка на экспериментальных онлайн-выборах, прошедших в нескольких избирательных округах столицы, составила 92,3%.