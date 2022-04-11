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«В отместку идиотам»: Медведев пообещал, что РФ не закроется от мира

Зампред Совбеза Медведев: Россия не станет закрываться от мира в отместку идиотам
22:59, 11 апреля 2022
«В отместку идиотам»: Медведев пообещал, что РФ не закроется от мира Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Россия «в отместку идиотам» не станет закрываться от мира, в том числе в отрасли культуры. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, у Москвы насыщенная повестка с большим количеством стран.

Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут, — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что для взаимодействия с этими странами открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Медведев заявил, что он не сомневается, что власти и профильные организации помогут молодым представителям творческих профессий России не выпасть из международной обоймы.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о том, что Европа, у которой «отъехала крыша» на почве отказа от российских энергоносителей, должна забыть о своих «зелёных идеалах». Он подчеркнул, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде.

Также Медведев отмечал, что введённые иностранными странами санкции в отношении России могут быть квалифицированы как акт агрессии, прежде всего, когда они направлены на подрыв экономической независимости страны. Он назвал введение рестрикций западными странами одной из форм гибридной войны.

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