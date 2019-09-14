https://static.news.ru/photo/ec0d45f2-d6e3-11e9-ac9e-fa163e074e61_660.jpg Председатель правительства РФ Фото: kremlin.ru

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Они обсудили вопросы интеграции двух стран.

Представитель белорусской стороны позвонил главе кабмина РФ для того, чтобы поздравить его с днём рождения, сообщается на сайте Совета министров республики.

Договор о Союзном государстве был подписан в 1999 году. В 2010 году действия по интеграции практически остановились из-за политических разногласий, однако в следующем, 2011 году потепление отношений между Россией и Белоруссией позволило возобновить работу по реализации договора.

Как писал News.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут соглашение по интеграции в начале зимы. Приблизительная дата — 8 декабря, день 20-летия Договора о создании Союзного государства. Подписание нового документа должно решить «чувствительные вопросы», рассказал глава белорусского Министерства экономики Дмитрий Крутой. Он добавил, что программа действий будет носить рамочный характер.