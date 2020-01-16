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Бывший премьер РФ Дмитрий Медведев, назначенный зампредседателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу. Он пожелал успехов новому кабмину, состав которого сформируют в ближайшем будущем.

Благодарен всем членам правительства, аппарату правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. <...> Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперёд, развиваться. Всегда действовали в интересах людей, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжают временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин утвердил указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Указ вступает в силу с момента его подписания.

В поддержку предложенной президентом кандидатуре Мишустина высказались члены «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Фракция КПРФ решила воздержаться от голосования. Как пояснил глава КПРФ Геннадий Зюганов, партия не может принять решение, пока неясны состав нового кабмина и его программа.

Голосование проходило в открытом режиме. За утверждение Мишустина на пост премьера проголосовали 383 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.