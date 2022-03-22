Медведев: переговоры с Японией о Курилах всегда носили ритуальный характер

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в своём Telegram-канале заявление МИД РФ об отказе от дальнейших мирных переговоров с Японией по Курильским островам. Он назвал такое решение исторически оправданным и справедливым, а также отметил, что стороны всё равно никогда не договорились бы по «островной теме».

Это и раньше понимали и мы, и они (Япония. — NEWS.ru). Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт, — написал Медведев.

Он добавил, что Япония последовала примеру США и ввела против России санкции. Этим Токио показал, с кем бы стал согласовывать содержание гипотетического мирного договора. По словам Медведева, теперь переговоры по Курилам утратили всякий смысл и важно заниматься развитием региона.

Об отказе от дальнейших переговоров с Японией по островам в МИД России объявили 21 марта. В ведомстве объяснили это введением Токио односторонних ограничений в отношении РФ. Кроме того, в качестве ответа на них Россия прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.

В посольстве Японии в РФ отказ Москвы от переговоров назвали «крайне прискорбным» и «неприемлемым». Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио направил России протест по данному поводу.