Медведев ответил на слова Байдена о Путине цитатой из Фрейда

https://static.news.ru/photo/6cfe4b9e-87f4-11eb-bb03-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: scrf.gov.ru

Бывший президент и премьер-министр, а ныне зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского главы государства Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Политик, комментируя высказывание президента США, в разговоре с журналистами процитировал основателя психоанализа Зигмунда Фрейда.

Байден ранее назвал российского лидера «убийцей». Кроме того, Главное разведывательное управление США опубликовало отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена.

Медведев подчеркнул, что ранее встречался с президентом США на разных мероприятиях международного уровня. Тогда, заметил экс-премьер, Байден производил адекватное впечатление, однако, видимо, время его не пощадило. Когда журналисты попросили зампреда Совбеза прокомментировать непосредственно высказывания главы Белого дома, он отметил, что комментировать там нечего.

Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость», — приводит слова Медведева ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Джо Байден является политиком, опасным для всего человечества. Такое мнение в четверг, 18 марта, высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что власти в США меняются, но ни один из правителей государства от отступает от роли «мирового шерифа». Как признался глава Чечни, раньше он считал Байдена более грамотным политиком с трезвым взглядом на развитие отношений с миром. Такое мнение, по словам Кадырова, было ошибочным.