Медведев: отношения России и Запада хуже времён холодной войны

Сегодня отношения между Россией и Западом хуже, чем во времена холодной войны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, вводимые против России санкции абсурдны, поскольку делают необязательным исполнение договоров, предотвращающих ядерную войну с НАТО, сообщает РИА Новости.

Состояние отношений между Российской Федерацией и западным миром, англосаксонской цивилизацией в широком смысле этого слова, возглавляемой Соединёнными Штатами Америки, хуже, чем, наверное, в 60–70-е годы, это вне всякого сомнения,— сказал Медведев.

Он напомнил, что в период своего президентства подписывал с бывшим лидером США Бараком Обамой договор СНВ-3. Позднее соглашение было продлено президентом Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Сейчас лица, подписывавшие договор с российской стороны, находятся в санкционном списке. Если бы Москва занимала безответственную позицию, то в таком случае могла бы отказаться от исполнения договора.

По словам Медведева, этот пример показывает бессмысленность западных санкций. Во времена холодной войны такого не было, «а сейчас это наша жизнь».

Ранее зампред Совбеза, оценивая вероятность ядерной войны, отметил, что угроза такого конфликта существует всегда, хотя «никто не хочет никакой войны». В связи с этим необходимо проводить ответственную политику.