https://static.news.ru/photo/2b274258-e35d-11e9-b5c8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Марины Дедюшко от должности замглавы Минвостокразвития.
Освободить Дедюшко Марину Владимировну от должности заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики по её просьбе, — говорится в распоряжении, которое опубликовано на сайте правительства.
Эту должность Дедюшко получила в августе 2018 года, ранее она была заместителем председателя правительства Амурской области.
Минвостокразвития впервые появилось в правительстве Дмитрия Медведева в 2012 году. Сейчас ведомство занимается координацией госпрограмм по развитию Дальневосточного региона и Арктической зоны. В том числе и программой «Дальневосточный гектар». Ранее министр Александр Козлов заявил, что россияне чаще всего вступают в эту программу, чтобы построить на бесплатном участке дом, писал News.ru.