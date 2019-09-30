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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с журналистами объяснила, почему глава ведомства Сергей Лавров не станет отказываться от визита в США после визового скандала.

Она аргументировала это решение нежеланием РФ подыгрывать тем, кто желает сорвать участие государства в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Журналисты во время диалога с Захаровой провели параллель с решением...