Медведев осудил «сверхоптимистичные оценки» развития пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/9797f496-7b24-11ea-9068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя Совета безопасности, бывший российский премьер-министр и президент Дмитрий Медведев раскритиковал авторов излишне оптимистичных прогнозов развития мировой пандемии коронавируса.

По мнению политика, мир должен понять реальность и масштабы возникшей угрозы, а не опираться на сверхоптимистичные оценки.

Нам всем, по всей вероятности, нужно будет запастись терпением, предпринять все необходимые условия, чтобы этот страшный вызов, с которым столкнулось все человечество, он в максимально быстром режиме был нами преодолён, — цитирует РИА Новости зампреда Совбеза.

Медведев выступил на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом превысило 1,6 миллиона человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 миллиардам.

В России выявили почти 12 тысяч заражённых, из которых 7,8 тысячи — в Москве.