Дмитрий Медведев продолжает возглавлять партию «Единая Россия» после ухода в отставку с поста премьер-министра.
Накануне стало известно, что президент Владимир Путин предложил Медведеву занять должность зампредседателя Совета безопасности. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак пояснил, что ограничений для совмещения постов замглавы Совбеза и председателя партии нет,
Ранее NEWS.ru писал, что Медведев намеревался провести реформу политической системы России в конце 2019 года. Её суть заключалась в слиянии президентской и исполнительной власти.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен