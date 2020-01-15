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Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве. Об этом он заявил на встрече с членами фракции «Единая Россия».

Мишустин сказал, что в правительстве будут изменения. Конкретику не назвал, — сообщил источник ТАСС. Глава ФНС назвал приоритетами своей работы на предложенном ему посту премьер-министра реализацию национальных проектов и цифровую...