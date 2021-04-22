Медведев описал новую тактику американских властей в отношениях с РФ

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Американское правительство выбрало двойственный подход в отношениях с Россией. Говоря о необходимости налаживания двустороннего взаимодействия, Вашингтон одновременно продолжает давить на Москву. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье, подготовленной для РИА Новости.

Новая же тактика американской администрации — одной рукой сигнализировать о необходимости диалога, а другой увеличивать давление, — написал Медведев.

США планомерно проводят политику санкционного давления на Россию. Одним из последних на данный момент решений стали ограничения в отношении российского госдолга, о которых было объявлено 15 апреля. Поводом стали обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон увидел руку Москвы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не склонны испытывать иллюзии насчёт того, что отдельный пакет ограничительных мер в отношении России кардинальным образом повлияет на политику Москвы.