Медведев оценил влияние санкций на политику России и Китая

https://static.news.ru/photo/291a864e-443e-11eb-9300-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: scrf.gov.ru

Влияние американских санкций на проводимую Россией и Китаем политику стремится к нулю, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Создатели нового санкционного списка объединили российские и китайские компании и ведомства в единый перечень. Это весьма показательно. Ведь именно Москва и Пекин выступают за полную отмену санкционных механизмов в период общей борьбы с коронавирусом. Ну, а внешние санкции... Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю, — написал Медведев в социальных сетях.

Кроме того, он подчеркнул, что «бездоказательные ограничения» со стороны США против российских и китайских компаний и организаций блокируют международный товарообмен и свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов. И это, по его мнению, не имеет отношения ни к внутренним проблемам США, ни к мнимым угрозам со стороны Москвы и Пекина.

По сути, это злоупотребление понятием «национальная безопасность» в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии, — подчеркнул Медведев.

Как писал NEWS.ru, посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции Соединённых Штатов в отношении РФ. Он отметил, что «в запале» Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса. Как отметил Антонов, «деструктивные действия» американской администрации подрывают экономическое взаимодействие между странами и «перекрывают любую положительную перспективу». Дипломат добавил, что решения администрации лишают американский бизнес возможности сотрудничать с российскими партнёрами в сферах гражданской авиации, машино- и приборостроении, металлургии.

Ранее Министерство торговли США обнародовало перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт. Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая, в том числе российская корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.