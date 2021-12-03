Медведев оценил победу «Единой России» на выборах

Партия «Единая Россия» смогла победить на прошедших парламентских выборах, несмотря на жёсткую конкуренцию, заявил председатель партии Дмитрий Медведев во время выступления на пленарном заседании третьего этапа XX съезда ЕР. При этом он особо выделил роль праймериз, отметив, что эта процедура помогает выделить самых талантливых и перспективных кандидатов в депутаты.

Условия избирательной кампании в этом году были жёстче, чем раньше, но ЕР удалось одержать победу, — сказал Медведев.

Говоря о праймериз, Медведев подчеркнул, что это основной инструмент внутрипартийной конкуренции и демократии, «на самом деле работающий инструмент», позволяющий определить самых перспективных кандидатов. Он добавил, что партии нужны энергичные и достойные люди, которые понимают, что членство в ней является большой ответственностью.

Подводя итоги работы ЕР за пять лет, Медведев отметил, что партия выполнила практически все обязательства, содержавшиеся в предвыборной программе в 2016 году. Она сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности.

Главной целью ЕР председатель назвал полное выполнение обязательств, заложенных в программу.

Это первое, что будут спрашивать с нас люди, наши избиратели, — заявил он.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде ЕР, поздравил её с победой на выборах и назвал «мощной политической силой». Он отметил, что фракция консолидирует силы в парламенте вокруг общих целей и задач для повышения уровня жизни в стране. Глава государства добавил, что всегда рассчитывает на членов ЕР.