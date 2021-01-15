Медведев оценил обещания Байдена по СНВ-3

https://static.news.ru/photo/d84ea0a6-57c5-11eb-b118-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tass/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал весьма оптимистичными предвыборные заявления избранного президента США Джо Байдена относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Медведев отметил, что США пытаются восстановить имидж надёжного стратегического партнёра. Байден является сторонником сокращения вооружений, поскольку участвовал в разработке договора о ликвидации ракет средней и малой дальности во времена СССР.

Весьма оптимистично звучат предвыборные обещания относительно продления Договора по СНВ-3 с Россией, — отметил Медведев в своей статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной ТАСС.

Он также напомнил, что Байден называл СНВ-3 якорем стратегической стабильности между США и Россией.

Договор СНВ-3 между РФ и США вступил в силу с 5 февраля 2011 года. Документ предусматривает сокращение ядерных арсеналов, через семь лет и в дальнейшем суммарное количество вооружений не должно превышать 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжёлых бомбардировщиках, в также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок. К настоящему времени СНВ-3 является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны РФ отмечали, что в настоящее время ситуация с Договором СНВ-3 складывается «не лучшим образом», так как всё меньше времени остаётся до окончания срока его действия. В ведомстве выразили надежду на то, что она изменится в лучшую сторону после утверждения итогов президентских выборов в США.

Посольство России в США обратилось к Вашингтону с призывом продлить Договор во благо двух стран и всего мира. В своём заявлении представители посольства подчеркнули, что продление Договора даст двум странам дополнительное время для нахождения точек соприкосновения «в способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности».