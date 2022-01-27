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Медведев оценил действия Зеленского на посту президента

10:17, 27 января 2022
Медведев оценил действия Зеленского на посту президента Дмитрий Медведев Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил действия президента Украины Владимира Зеленского на его посту. По словам политика, он не разочарован в решениях новой власти соседнего государства, учитывая уровень подготовки украинского лидера к должности, однако его деятельность ведёт, в конечном итоге, к разрушению страны. Об этом пишет РИА Новости.

Медведев также уточнил, что на текущий день не считает целесообразным контакты России с руководством Украины. Он пояснил, что такие вопросы должен решать президент РФ Владимир Путин и партнёры.

Кроме того, зампред Совбеза РФ добавил, что Украина сейчас превратилась в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках США. Он выразил мнение, что страну используют для того, чтобы оказывать геополитическое давление на Россию, пишет Lenta.ru.

Украина, как это ни печально звучит для Украины, сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна. Но это аргумент в геополитической игре против России и в известной степени даже против Китая, на мой взгляд, — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что существование НАТО является парадоксом. По его мнению, у Североатлантического альянса в настоящее время нет противника, который не приемлет существование Запада, Россия никогда не выступала с такими идеями.

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