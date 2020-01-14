https://static.news.ru/photo/8b500aa4-371b-11ea-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретится 17 января с экспертами, принимавшими участие в XI Гайдаровском форуме. Форум пройдёт 15–16 января.

Формат участия премьера в форуме в этом году будет изменён. Медведев встретится не только с российскими, но и иностранными специалистами, сообщает ТАСС.

Медведев планирует обсудить вопросы, которые будут подниматься в ходе дискуссий на форуме. В первый день форума состоится послание президента Федеральному собранию. На второй день запланировано первое в этом году заседание правительства.

Гайдаровский форум в этом году посвящён теме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». В нём примут участие 600 специалистов из более 30 стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководители зарубежных вузов, среди которых Бен Нельсон, Эндрю Вахтель и Джорджес Хаддад, выступят на полях XI Гайдаровского форума. Мероприятие состоится на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) 15–16 января 2020 года.