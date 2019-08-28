https://static.news.ru/photo/af8bdab2-c98c-11e9-bca8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самую значительную долю федерального бюджета занимают расходы на развитие соцсферы в России, и такой приоритет сохранится на ближайшие три года. Такое обещание дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет — он должен быть социально ориентированным, и этот приоритет сохранится и в трёхлетке, — цитирует Медведева РИА Новости .

Глава кабмина должен провести в ближайшее время несколько совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год, а также плановый период 2021–2022 годов. Первое мероприятие посвящено расходам в части здравоохранения, демографии, образования, молодёжной политики, науки и социального обеспечения.

Как писал News.ru, более трёх четвертей населения России (77%) отказывались от запланированных расходов из-за нехватки денег. По данным ЦБ, с начала года доля «экономных» граждан увеличилась на два процентных пункта.