https://static.news.ru/photo/af8bdab2-c98c-11e9-bca8-fa163e074e61_660.jpgДмитрий МедведевФото: Сергей Булкин/News.ru
Самую значительную долю федерального бюджета занимают расходы на развитие соцсферы в России, и такой приоритет сохранится на ближайшие три года. Такое обещание дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет — он должен быть социально ориентированным, и этот приоритет сохранится и в трёхлетке, — цитирует Медведева РИА Новости.
Глава кабмина должен провести в ближайшее время несколько совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год, а также плановый период 2021–2022 годов. Первое мероприятие посвящено расходам в части здравоохранения, демографии, образования, молодёжной политики, науки и социального обеспечения.