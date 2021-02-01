Медведев не торопится пожизненно стать членом Совфеда

https://static.news.ru/photo/8e85d19e-646b-11eb-8325-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совета безопасности России и бывший президент страны Дмитрий Медведев заявил, что пока не торопится воспользоваться правом на пожизненное сенаторство. Он подчеркнул, что считает себя достаточно молодым политиком, который на своём текущем месте приносит стране больше пользы.

Я вообще себя пока ещё считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком. Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют, — ответил он на вопрос о том, планирует ли он пожизненно занять кресло сенатора в верхней палате российского парламента, пишет ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в конце прошлого года российский лидер Владимир Путин подписал указ о том, что бывшие президенты России могут претендовать на пожизненный пост сенатора.

Теперь в Совет Федерации от каждого субъекта РФ войдут по два представителя. Один из них от законодательного органа госвласти, другой — от исполнительного. Срок их полномочий соответствует тому, который установлен госорганом.

Президент страны становится сенатором пожизненно после исполнения своих полномочий согласно установленному сроку или если он оставил высший пост страны, уйдя в отставку. Занять пост сенатора он может по своему выбору, подав соответствующее заявление в Совфед.