https://static.news.ru/photo/5cbb2b48-391d-11ea-bd79-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: government.ru

Бывший премьер России Дмитрий Медведев призвал ушедшее в отставку правительство спокойно работать до формирования нового кабинета министров и заявил, что смена кабмина является нормальной ситуацией в период перемен в стране.

Новый премьер РФ Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев 17 января провели встречу с ушедшим в отставку правительством.

Так и должно быть в таких ситуациях. Они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, — цитирует РИА Новости Медведева.

Он выразил надежду, что до момента, когда будет сформировано новое правительство, «всё будет происходить надлежащим образом».

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. После этого президент Владимир Путин подписал указ о его назначении. Он вступил в силу с момента его подписания.