Медведев назвал санкции поводом для пересмотра отношений с Западом

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новые антироссийские санкции поводом для пересмотра отношений и договоров со странами Запада. В том числе и для отказа от дальнейшего диалога по стратегической безопасности, написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности, — отметил Медведев.

По его мнению, можно отказаться и от Договора СНВ-3. В сложившейся ситуации он не нужен, кроме того, подписан «подсанкционными лицами».

Медведев добавил, что «в принципе не особо нужны» и дипломатические отношения со странами, которые ввели санкции в отношении России. Посольства в них можно закрывать на амбарные замки.

Приостановление членства России в Совете Европы и ПАСЕ он назвал дикой несправедливостью. В то же время заметил, что это неплохой повод «хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».

Политик назвал санкции следствием «политической импотенции», возникшей у Запада из-за невозможности повлиять на курс России. Они ничего не изменят и не повлияют на спецоперацию на Украине, которая будет проведена в полном объёме.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввёл санкции против президента России Владимира Путина главы МИД Сергея Лаврова и других членов Совбеза РФ. Основанием для этого было названо «вторжение» на Украину. В Вашингтоне заявили, что новые ограничения в совокупности со старыми «повлекут за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России».