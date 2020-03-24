https://static.news.ru/photo/ee06be5c-6dd7-11ea-a294-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самодисциплина и поддержка тех, кто в ней нуждается, являются лучшими мерами профилактики коронавирусной инфекции, заявил зампредседателя Совбеза и руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Чиновник назвал ситуацию с коронавирусом в России «более спокойной», чем в других странах. При этом он призвал граждан «не расслабляться», передаёт РИА Новости.

Нужно чётко, строго соблюдать все рекомендации, которые есть, все решения, которые принимаются государственными органами, помнить о том, что лучшая мера профилактики — это самодисциплина и, конечно, поддержка тех, кто нуждается, — заявил Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений «Единой России».

Как писал NEWS.ru, к 24 марта коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. В столице и многих региональных центрах запрещены массовые мероприятия, временно закрыты образовательные и досуговые учреждения.