Самодисциплина и поддержка тех, кто в ней нуждается, являются лучшими мерами профилактики коронавирусной инфекции, заявил зампредседателя Совбеза и руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Чиновник назвал ситуацию с коронавирусом в России «более спокойной», чем в других странах. При этом он призвал граждан «не расслабляться»,
Нужно чётко, строго соблюдать все рекомендации, которые есть, все решения, которые принимаются государственными органами, помнить о том, что лучшая мера профилактики — это самодисциплина и, конечно, поддержка тех, кто нуждается, — заявил Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений «Единой России».
Как писал NEWS.ru, к 24 марта коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. В столице и многих региональных центрах запрещены массовые мероприятия, временно закрыты образовательные и досуговые учреждения.
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