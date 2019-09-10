https://static.news.ru/photo/8e3716c4-d3c3-11e9-a82a-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Председатель правительства России Дмитрий Медведев после встречи с коллегой из Словении Марьяном Шарецем заявил, что отношения Москвы и Брюсселя находятся «на нуле». Он отметил, что такая ситуация не является нормальной.

По его словам, РФ может существовать и без налаживания диалога с ЕС, передаёт ТАСС .

Мы развиваем отношения в двустороннем порядке, в том числе и с нашими друзьями из Словении, а также с большим количеством других европейских стран, но это ненормально, — подчеркнул он.

Политик ждёт, что новое руководство Еврокомиссии продемонстрирует готовность принять меры для нормализации взаимоотношений. Однако не должно быть выдвинуто никаких условий, заключил он.

Как писал News.ru, опрос, проведённый Левада-Центром, показал, что число россиян, хорошо относящихся к США и странам Евросоюза, выросло за лето 2019 года на 11% и 13% соответственно. Так, теперь 42% заявили о своих симпатиях к США (против 31% в мае 2019 года) и 50% — к ЕС (37% ранее).