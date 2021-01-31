Медведев назвал неприемлемым вывод людей на улицу из-за политики

https://static.news.ru/photo/4e4e5908-6451-11eb-9cae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любые скопления большого числа людей в период пандемии опасны, поэтому сейчас нельзя их «вытаскивать» на улицы в политических целях. Так он прокомментировал несанкционированные акции протеста, проходящие в России две последние недели.

Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей. Это, на мой взгляд, неприемлемо, — цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что «правовую оценку всему этому должны давать правоохранительные органы». Попытки же вовлечь в протесты несовершеннолетних замглавы Совбеза назвал опасными.

Если речь идёт о том, чтобы вытаскивать на улицы в период пандемии людей, в том числе малолетних, на незаконный митинг, это абсолютно недопустимо, — подчеркнул Медведев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отключение России от Глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. Об этом заявил Дмитрий Медведев. По его словам, при отключении Интернета «у нас не будет доступа к основным узлам этой сети». На этот случай в стране принят закон о российском сегменте Интернета.