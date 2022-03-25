Медведев назвал не фатальными для России санкции Запада

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции не являются для России фатальными. В XX веке страна пережила более страшные испытания, отметил он в беседе с РИА Новости.

Да, трудности есть, их придётся преодолевать, это очевидно. Они, к сожалению, есть и на государственным уровне, и на бытовом уровне. Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке, — подчеркнул политик.

Медведев считает, что больше проблем создала даже пандемия коронавируса. По его мнению, она создала больше напряжения.

Потому что мы не понимали, по каким закономерностям этот вирус — откуда бы он ни взялся — развивается, — рассказал Медведев.

Ранее стало известно, что расчёты Запада повлиять на руководство РФ, ограничивая российский бизнес, — бессмысленные, дурацкие и глупые, заявил Дмитрий Медведев. По его словам, в результате предприниматели оказались «без вины виноватые», поскольку никто из бизнесменов не способен изменить позицию властей.