Медведев назвал хроническую проблему российских чиновников

https://static.news.ru/photo/47e455d6-3fa3-11eb-8336-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Дмитрий Медведев /vk.com

Российской Федерации необходимы передовые научные исследования, направленные на противодействие антимикробной резистентности. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам создания отечественной системы защиты от новых инфекций.

По его словам, в 2020 году в рамках государственного задания выполняются 30 тематик научных исследований в этой области.

Главное, чтобы работа велась согласованно. Просил бы Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований, — цитирует РИА Новости Медведева.

Заместитель председателя Совбеза России подчеркнул, что «к сожалению, это хроническая проблема, когда все вроде бы занимаются полезным делом, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запрещать кому бы то ни было давать оценку деятельности властей недопустимо. Об этом глава государства сказал, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В ноябре 2019 года Путин сообщил, что несмотря на принятие закона, запрещающего оскорблять государственную власть, критика в отношении властей должна сохраняться. По его словам, это важный инструмент улучшения функций государственных органов власти. Он подчеркнул, что этот закон направлен на защиту национальных символов. Это обязано делать каждое цивилизованное государство, писал NEWS.ru.