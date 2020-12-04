Медведев назвал «дурацкими» обвинения РФ в дезинформации о пандемии

https://static.news.ru/photo/da3cf8dc-3654-11eb-b468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал обвинения в адрес РФ в распространении дезинформации о пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «дурацкими» заявлениями. По словам политика, подобные выпады в адрес Москвы находятся за гранью логики и здравого смысла.

Наша страна, в отличие от тех, кто любит пугать несуществующей угрозой из России, делами доказала готовность плечом к плечу сражаться с опасной болезнью. Созданные нашими иммунологами вакцины от коронавируса открыты для использования, — написал Медведев на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Зампредседателя Совбеза выразил сожаление по поводу политики ЕС. По его словам, в Евросоюзе, вместо того чтобы вместе бороться с угрозами человечеству, начали очередную атаку против РФ. Медведев считает, что в ЕС сформировали информационные поводы для цензуры в СМИ и противоправного давления на неугодных журналистов.

В Евросоюзе считают, что ряд государств, в числе которых Китай и РФ, намеренно распространяли ложную информацию о коронавирусной инфекции. В опубликованном Еврокомиссией плане действий в области демократии говорится, что «иностранные игроки и некоторые третьи страны» организовали кампанию дезинформации вокруг пандемии COVID-19. Составители документа отмечают, что ложная информация распространялась в Евросоюзе, соседних странах и во всём мире. Целями этой кампании якобы были подрыв демократических дискуссий, обострение социальных проблем в странах ЕС и улучшение имиджа самих распространителей.

Россия и Китай являются единственными странами, упомянутыми в документе, при этом примеры дезинформации не приводятся. Еврокомиссия призывает к «всеобъемлющему и коллективному ответу» на злонамеренные действия.

Ранее журналисты телеканала CNN заявили, что власти китайской провинции Хубэй сознательно искажали статистику по заболевшим в начале пандемии коронавируса. Как передавал NEWS.ru, в распоряжении представителей СМИ оказались документы для внутреннего пользования из центра по предотвращению и контролю за заболеваниями провинции. Журналисты утверждают, что полученные данные показывают расхождения в статистике летальных исходов. Так, общее число погибших в Хубэе по состоянию на 7 марта официально составляло 2986, а в докладе для служебного пользования приводятся данные о 3256 умерших.