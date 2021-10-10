Зампред Собвеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, поскольку это невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию, чтобы угодить заокеанским хозяевам, такое мнение политик высказал в статье, опубликованной газетой «Коммерсант».

Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит ещё и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре, — отмечается в публикации.

Украинские власти Медведев назвал доморощенными Талейранами, которые сначала подписывают Минские соглашения, договариваются в Нормандском формате, а потом в силу разных причин «разворачивают позицию совсем в другую сторону».

Медведев допускает возможность некоторых отступлений от сформированной линии в политике, но не так, когда «согласованный подход меняется на диаметрально противоположный».

А нам и нашим партнёрам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi, — подчеркнул зампред Собвеза.

Он добавил, что в международных отношениях не может быть доверия таким «партнёрам», которые соревнуются в постоянной брехне.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал возможность встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского фразой из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Политик рассказал, как может состояться эта встреча в нынешних условиях. В «Двенадцати стульях» замечательный монтёр говорил, что консенсус — это согласованность позиций сторон, отметил депутат.