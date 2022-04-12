18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Политика

Медведев назвал недопустимой деятельность США по созданию биолабораторий

17:43, 12 апреля 2022
Медведев назвал недопустимой деятельность США по созданию биолабораторий Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Активная деятельность Соединённых Штатов по созданию биолабораторий недопустима, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Он отметил, что на этих предприятиях велись разработки компонентов биооружия, пишет РИА Новости.

Невозможно не упомянуть ту деятельность, которую США со своими союзниками развернули вблизи российских границ. Мы тоже обязаны принимать всё это во внимание. Мы прекрасно понимаем, для чего были созданы биолаборатории на Украине, тому есть определённые доказательства, которые были обнародованы, — сказал Медведев.

Он отметил, что работа в лабораториях велась в закрытом режиме. По его словам, подобная активность абсолютно недопустима, деятельность должна носить прозрачный характер.

По сути, там разрабатывались компоненты биологического оружия, изучались патогенные микроорганизмы, которые несут угрозу всему человечеству, — добавил зампредседателя Совбеза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Соединённые Штаты должны предоставить полную информацию по биологическим лабораториям. Он отметил, что данные по биологической программе Белого дома интересуют не только Россию, но и другие страны мира. Песков уточнил, что стратегия США по биолабораториям «хорошо известна», но всё ещё «непрозрачна».

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео