Медведев назвал недопустимой деятельность США по созданию биолабораторий

Активная деятельность Соединённых Штатов по созданию биолабораторий недопустима, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Он отметил, что на этих предприятиях велись разработки компонентов биооружия, пишет РИА Новости.

Невозможно не упомянуть ту деятельность, которую США со своими союзниками развернули вблизи российских границ. Мы тоже обязаны принимать всё это во внимание. Мы прекрасно понимаем, для чего были созданы биолаборатории на Украине, тому есть определённые доказательства, которые были обнародованы, — сказал Медведев.

Он отметил, что работа в лабораториях велась в закрытом режиме. По его словам, подобная активность абсолютно недопустима, деятельность должна носить прозрачный характер.

По сути, там разрабатывались компоненты биологического оружия, изучались патогенные микроорганизмы, которые несут угрозу всему человечеству, — добавил зампредседателя Совбеза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Соединённые Штаты должны предоставить полную информацию по биологическим лабораториям. Он отметил, что данные по биологической программе Белого дома интересуют не только Россию, но и другие страны мира. Песков уточнил, что стратегия США по биолабораториям «хорошо известна», но всё ещё «непрозрачна».