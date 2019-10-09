Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового главу Федеральной службы по гидрометеорологии. Им стал Игорь Шумаков.
Председатель правительства подписал распоряжение о назначении Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, — заявил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
Ранее Шумаков занимал должность заместителя главы Росгидромета, информирует ТАСС.
News.ru писал, что глава службы Максим Яковенко ушёл в отставку. Официальная формулировка — по собственному желанию.
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