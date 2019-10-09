Фото: meteorf.ru

Включение некоммерческих организаций в список иностранных агентов является прерогативой Министерства юстиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что у Кремля нет позиции по поводу признания иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Песков подчеркнул, что администрация президента не выносит подобных решений, передаёт ТАСС. У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений, это прерогатива Минюста, — подчеркнул он. Ранее News.ru писал, что...